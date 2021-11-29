أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب العمال التركي، أركان باش، إنه يجب الاتحاد على مرشح رئاسي واحد ودعمه للفوز في الانتخابات أمام الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتطرق باش خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني إلى دورتي الانتخابات عامي 2014 و2018 مفيدا أن عصر أردوغان سينتهي فور تعلم الدرس من هاتين العمليتين الانتخابيتين.

وأوضح أركان باش أن المواطنين الأتراك أصبحوا يرغبون في التخلص من نظام الحكم الرئاسي المطبق بعد 2018، قائلا: “لن نتبع نهج الرجل الواحد في مواجهة الرجل الواحد. لذا لا تطرحوا نماذج مثل أكمل الدين إحسان أوغلو، لأنه فور طرح نماذج كهذا تصبح خسارتنا للانتخابات واضحة وصريحة. لماذا نتعرض للهزيمة عينها مرة أخرى؟”.

وأضاف باش أنه خلال انتخابات عام 2018 كان الرأي المهيمن على المعارضة أن كثرة المرشحين أمام أردوغان سيدفع الكثير من المواطنين للتوجه لصناديق الاقتراع، وأنه في حال عدم فوز أردوغان بالانتخابات من الجولة الأولى فسيتم دعم المرشح المنافس الذي سيبلغ الجولة الثانية.

أضاف قائلا: “لكن عندما نزلنا للساحة آنذاك رأينا أن أردوغان كان مرشحا حقيقيا، وكانت المعارضة تنافس بعضها البعض. هذا الأمر جعل طاقة سلبية تهيمن على الأجواء”.

ودعا باش المعارضة إلى طرح مرشح واحد قادر على الفوز أمام أردوغان من الجولة الأولى وعدم انتظار اللجوء إلى جولة ثانية، قائلا: “إن اتبعنا نهج قادر على تمثيل نضال المجتمع ضد هذا النظام القائم منذ سنوات طويلة ويتمحور حول التخلص من هذا النظام وإعادة الاستفتاء على نظام الحكم الرئاسي، وليس مجرد الفوز بالانتخابات الرئاسية، فإن المعارضة ستلقن أردوغان أكبر هزيمة في التاريخ من الجولة الأولى بفارق 60 -70 في المئة على الأقل”.