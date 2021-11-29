أنقرة (زمان التركية) – ترشح الفيلم البريطاني “الموت من أجل الطلاق” الذي يناقش العنف ضد المرأة في تركيا، لجائزة الأوسكار العالمية.

الفيلم الوثائقي البريطاني تم ترشيحه لجوائز الأوسكار عن فئة “أفضل فيلم روائي طويل دولي” من بريطانيا.

الفيلم الوثائقي أعدته المخرجة البريطانية كلوي فيرويذر، والمنتج سينيد كيروان على مدى 5 سنوات في تركيا.

وتدور قصة الفيلم حول العنف الأسري، والعنف ضد المرأة في تركيا، البلد الذي يتعرض فيه واحدة من كل 3 نساء للعنف.

وصرح فيرويذر، بأنه سعيد جدًا بترشيح الفيلم لجائزة الأوسكار، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن هذه قصة مهمة للغاية، إلا أنها كانت ستشكل مخاطرة كبيرة إذا تم تصويرها في تركيا من قبل منتجين في تركيا.

وعرض فيلم “الموت من أجل الطلاق” لأول مرة في إنجلترا في 25 نوفمبر / تشرين الثاني.

مؤخرًا قال تقرير صادر عن اتحاد الجمعيات النسائية في تركيا، إن 200 امرأة في تركيا قتلن، بعد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان، الانسحاب من اتفاقية اسطنبول، في مارس الماضي.