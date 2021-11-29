أنقرة (زمان التركية) –أثار بدء هيئة الرقابة القومية تحقيقات في مزاعم التلاعب بالعملات الأجنبية والبيان الصادر عن مجلس الأمن القومي التركي بوجود “تهديدات”، مخاوف أثرت أكثر على أداء الليرة التركية لتسجل تراجعًا أكبر أمام العملات الأجنبية. بات هناك تساؤل في الشارع حول ما إن كانت السلطات ستصادر العملات الأجنبية في البنوك.

الدولار الأمريكي سجل اليوم الاثنين في تركيا 12.79 ليرة تركية.

وخلال اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الخميس الماضي تم وصف الانتقادات الموجهة للسياسة الاقتصادية الجديدة التي تتبعها الحكومة “بالتهديدات”.

وأفاد مجلس الأمن القومي في مذكرته أنه تم دراسة التهديدات التي تواجهها وستواجهها تركيا خلال مرحلة تطبيق السياسات الاقتصادية التي ترتكز على الاستثمار والإنتاج والتوظيف والتصدير بما يتوافق مع أهدافها وفقا للبنية التحتية السليمة التي أنشأتها السلطة الحاكمة.

وأضافت المذكرة أنه بالتزامن مع العام المئة على تأسيس الجمهورية التركية تم رصد عزيمة قوية لتحقيق نهضة اقتصادية كسائر المجالات الأخرى.

وكان أردوغان كان قد أصدر تعليماته لهيئة الرقابة القومية الخاضعة لتصرفه برصد الشركات والأشخاص الذين يتلاعبون بالعملات الأجنبية. وعلى خلفية هذا بدأت الهيئة بجمع معلومات بشأن الأشخاص الذين يشترون عملات أجنبية بمبالغ تتجاوز المئة ألف دولار.

نائب وزير الخزانة والمالية، نور الدين نباتي، أشار إلى عزم الحكومة على خفض سعر الفائدة، بينما اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان السياسيين المنتقدين لسياسة خفض سعر الفائدة ورفع سعر الصرف بكونهم “منتدبين” لتنفيذ مخطط.

وتواصل الليرة التركية انصهارها أمام العملات الأجنبية، ففي مستهل تعاملات الأسبوع سجلت الليرة أداء مستقرا غير أنها عاودت الارتفاع من جديد مع فتح الأسواق أبوابها. وخلال تعاملات أسواق آسيا والمحيط الهادي ارتفع الدولار إلى 12.85 ليرة.

وكان الدولار قد تراجع بسبب تأثير مبيعات الأرباح، ففي تمام الساعة 10:05 بتوقيت تركيا بلغ سعر الدولار 12.69 ليرة في حين بلغ سعر اليورو 14.31 ليرة وسعر الجنيه الإسترليني 16.92 ليرة وسعر الفرانك السويسري 13.69 ليرة.

وسجل مؤشر بورصة إسطنبول أرباح بنحو 1 في المئة ببلوغه 1.790 نقطة.

وتراجعت قيمة الليرة في اليوم الثالث عشر من آخر 14 يوم تداول، حيث اختتمت تعاملات يوم الجمعة الماضي عند مستوى 12.30 ليرة للدولار.

وبلغ سعر اونصة الذهب إلى ما دون 1800 دولار، غير أن أسعار الذهب بالخارج أخذت في الارتفاع بفعل الزيادة في مؤشر العملات الأجنبية.

وفي مستهل تعاملات اليوم جاءت أسعار الذهب في السوق المغطى بإسطنبول على النحو التالي:

– جرام الذهب عيار 24: 732 ليرة

– ربع الليرة الذهبية: 1188 ليرة

– الليرة الذهبية: 4725 ليرة

– نص ليرة ذهبية: 2406 ليرة

– جرام إسورة ذهب عيار 22: 666 ليرة

وعلى صعيد الفضة بلغ سعر أونصة الفضة 23.62 دولار، بينما بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 9.66 ليرة.