أنقرة (زمان التركية) – يستعد أنيس كانتر نجم كرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفين، والمعروف بمعارضته للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للتمتع بالجنسية الأمريكية، بعد أن سحبت تركيا جواز سفره.

كانتر الذي يلعب في بوسطن سلتكس، أحد الفرق المهمة في دوري كرة السلة الأمريكي، قرر أيضا تغيير لقبه إلى “الحرية” ليصبح اسمه بالكامل Enes Kanter Freedom.

وقال مدير أعمال أنيس كانتر، هانك فيتيك، لوكالة “أسوشيتيد برس” إن اللاعب سيصبح مواطنًا أمريكيًا بعد ظهر يوم الاثنين وسيكمل عملية تغيير الاسم القانوني.

كانتر التركي الأصل، البالغ من العمر 29 عامًا، يعد من أبرز معارضي الرئيس أردوغان. انتقد كانتر علنًا أردوغان والحكومة، تم إلغاء جواز سفره في عام 2017 وصدرت مذكرة توقيف بحقه في عام 2019.

يذكر أن كانتر لجأ أيضًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد معاملة الصين لشعب الأويغور. خلال المباريات، كان يرتدي حذاءًا كتب عليه “التبت الحرة” ودعا إلى مقاطعة أولمبياد بكين 2022.