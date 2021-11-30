مدريد (زمان التركية)ـ التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مع خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية في مملكة إسبانيا ، ودعا أبو الغيط الحكومة الإسبانية، لدعم مواقف الجامعة العربية خاصة فيما يتعلق بقضايا فلسطين العراق وسوريا.

جاء ذلك على هامش المنتدى الإقليمي السادس للاتحاد من أجل المتوسط.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة إن أبو الغيط تباحث مع وزير الخارجية الإسباني حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي مشيدا بعمق العلاقات بين الجانبين في ظل الروابط التاريخية التي تجمع إسبانيا بالجامعة العربية والدول العربية عموما.

وشدد أبو الغيط على أهمية الارتقاء بهذه العلاقات إلى أعلى المستويات من خلال المزيد من مبادرات التعاون الثنائي، معربا في هذا الصدد عن تطلعه للزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الإسباني إلى الجامعة العربية في القاهرة. كما أضاف المصدر أن الوزير الاسباني وجه الدعوة إلى الأمين العام للقيام بزيارة ثنائية إلى إسبانيا خلال الفترة المقبلة.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك القضية الفلسطينية والتطورات في العراق عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا و الأزمتين الليبية والسورية. وفي هذا الصدد شدد أبو الغيط على أهمية الدور الأوروبي في حث إسرائيل على المضي قدما نحو إحياء مسار التسوية وفقا لمقررات الشرعية الدولية باعتباره السبيل الوحيد لحل النزاع وتجنب تفجر الأوضاع مرة أخرى في المنطقة وعلى نحو أعنف مما حصل في مايو الماضي.

وعلى صعيد التطورات في العراق، دعا أبو الغيط إلى أهمية تأييد تجسيد النتائج التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق والتي عكست رغبة الشعب العراقي في الحفاظ على سيادة العراق وصون قراره المستقل. كما جدد الأمين العام خلال اللقاء التأكيد على مواقف الجامعة العربية حيال الأزمتين في ليبيا وسوريا.