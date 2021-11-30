أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الدفاع التركية حصيلة المستهدفين من غاراتها الجوية وعملياتها العسكرية البرية في كل من سوريا والعراق، على مدار 6 سنوات.

وزارة الدفاع قالت في بيان إنها حيدت -قتلت- 33 ألف و5 إرهابين خلال العمليات العسكرية التي شنتها منذ 24 يوليو/ تموز عام 2015 بما يشمل العراق وشمال سوريا وأنها نجحت في تحييد 2529 إرهابي منذ بداية العام الجاري. وأشار البيان إلى شن تركيا 61 عملية عسكرية خلال الشهر الجاري من بين 17 عملية عسكرية ضخمة و44 عملية عسكرية متوسطة أسفرت عن تحييد 169 إرهابي.

وعلى صعيد الهجرة غير الشرعية أفادت وزارة الدفاع في بيانها أنها نجحت في القبض على 756 كانوا يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني خلال الشهر الجاري من بينهم 51 إرهابي و18 من أعضاء حركة الخدمة.

المقاتلات الأمريكية

وقالت وزارة الدفاع إن مطلع العام الجاري سيشهد مباحثات مع الجانب الأمريكي حول تسليح اليونان والهجرة غير الشرعية والعمليات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية.

وجاء في البيان أن الوفدين العسكريين التركي والأمريكي تبادلا وجهات النظر بشأن قضايا الأمن والدفاع الثنائية والإقليمية خلال الاجتماع الذي عُقد بعد انقطاع دام أربع سنوات مشيرا إلى اتفاق الوفدين على عقد الاجتماع القادم في تركيا.

وأوضح البيان أن الاجتماع الثاني الخاص بقضية مقاتلات الاف 35 سيُعقد مطلع العام القادم بالولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الدفاع في بيانها أنهم أبلغوا الجانب الأمريكي بمطالبهم بشأن مقاتلات الاف 16 وأن الجانب الأمريكي حاليا يبحث الأمر، مشيرا إلى ترقب الجانب التركي للقرار الذي سيصدر عن مجلس الشيوخ بهذا الصدد.

تسليح الجزر اليونانية

وأشار البيان إلى مواصلة اليونان تسليح الجزر بشكل “استفزازي” بسبب تشجيع بعض الدول لها مفيدا أن بعض الأكاديميين اليونانيين والدبلوماسيين والقيادات العسكرية بجانب الجانب التركي ترى أن نهج القيادة اليونانية هذا هي جهود عبثية.