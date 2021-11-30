أنقرة (زمان التركية) – ارتفع سعر الحليب في تركيا بنحو 47%، لتعويض ارتفاع التكاليف، في ظل شكوى المنتجين من الخسائر.

المجلس الوطني للألبان قال في بيان إن سعر الحليب الخام الذي كان 3 ليرات و20 قرشا، سيرتفع بنسبة 46.8 في المائة ليصبح 4 ليرات و70 قرشا.

وقال مجلس الألبان إن ارتفاع الأسعار جاء بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج.

وأشار البيان إلى أن تطبيق الزيادة سيبدأ في 8 ديسمبر المقبل.

المجلس الوطني للألبان سينعقد في وقت لاحق ليقرر ما إذا كانت هناك تغييرات غير متوقعة في تكلفة إنتاج الحليب الخام.

ينضم الحليب بذلك إلى قائمة طويلة من السلع الغذائية ارتفع سعرها في تركيا خلال الأشهر الأخيرة، أبرزها زيت عباد الشمس، السكر، الدقيق، رغيف الخبز.

وكان اتحاد غرف الزراعة في تركيا، والاتحاد المركزي لمنتجي الألبان الأتراك الذين يمثلون منتجي الألبان، والاتحاد المركزي لمربي الماشية في تركيا، والاتحاد المركزي لتعاونيات الثروة الحيوانية في تركيا، والاتحاد المركزي للتعاونيات الزراعية، وجمعية مربي اللحوم والأبقار، طالبوا الأسبوع الماضي برفع سعر الحليب الخام إلى 4 ليرات و95 قرشا.