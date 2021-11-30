أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي باريش بهلوان، أن زعيم المافيا، سادات بكر المقيم في دولة الإمارات، جهز مقطع فيديو جديد سيكشف خلاله عن أسرار جديدة.

وأشار بهلوان في مقال بصحيفة جمهوريت التركية، إلى أنه بعد غياب سادات بكر لنحو ستة أشهر: فقد “بلغ مسامعي أن بكر قام بتصوير فيديو جديد باستخدام هاتفه المحمول سيكشف خلاله عن أسرار جديدة. الفيديو الذي تم إعداده باستخدام تقنية الرسوم المتحركة يستهدف الجيل زد”.

هذا وأكد بهلوان أن “الفيديو المشار إليه سيعيد سادات بكر إلى الشاشات بعد غياب لأشهر”.

جدير بالذكر أن السلطات الإماراتية حظرت على سادات بكر نشر مقاطع فيديو عبر يوتيوب وتم تهديده بالحرمان من الاتصال بالإنترنت في حال مخالفته لهذا الحظر.

وكان سادات بكر كشف العديد من قضايا الفساد التي تورط بها مسئولين حاليين وسابقين من بينهم وزير الداخلية التركي، سليمان سويلو.

نشر سادات بكر سلسلة مقاطع فيديو كشف خلاله عن تورط الدوائر المقربة لأردوغان من المسئولين السابقين في أعمال فساد واغتصاب واغتيالات وتجارة مخدرات.

تصريحات الصحفي التركي تأتي على العكس من التوقع السائد بأن سادات بكر سيلتزم الصمت نهائيا، بعد أن تحسنت العلاقات بين الإمارات وتركيا، التي زارها الشيخ محمد بن زايد قبل أيام.