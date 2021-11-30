أنقرة (زمان التركية) – أفاد أرسان باركين، محامي زعيم المافيا التركي سادات بكر، أنه يعجز منذ خمسة أيام، عن التواصل مع موكله الموجود في دولة الإمارات.

وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني تطرق باركين إلى الادعاءات المثارة عن فرض الإقامة الجبرية على سادات بكر ومنعه من التواصل مع الآخرين.

وذكر باركين أنه تواصل قبل ستة أيام، مع موكله عبر وسيط بشأن دعوى قضائية قائمة بحقه من ثم انقطع التواصل بينمهما.

أضاف قائلا: “منذ ذلك اليوم وأنا عاجز عن التواصل معه. طلب مقرب منه مذكرة الادعاء الخاصة بالقضية عبر رسالة من خلال واتس آب. ومر نحو ستة أيام على آخر مرة تواصلت فيها معه”.

وأعرب باركين عن مخاوفه من تعرض سادات بكر لضغوط وقطع جميع سبل التواصل معه مفيدا أن انقطاع أنباء موكله منذ خمسة أيام يؤكد أن هذه المخاوف في محلها.

وفي إجابته عن سؤال الصحفي، تولجه شاردان، بشأن ما إن كان سادات بكر قد فرض عليه الإقامة الجبرية، بعد منعه من استخدام الانترنت سابقا، أكد باركين أنه لم يلتقي مع موكله ولو لمرة واحدة وأنه تواصل معه هاتفيا في اليوم السابق لإعلان منعه من استخدام الاتصالات، قائلا: “ومنذ ذلك اليوم لا أتلقى ردا على رقم الهاتف الذي سبق وأن تواصلت معه من خلاله”.

جدير بالذكر أن السلطات الإماراتية حظرت على سادات بكر نشر مقاطع فيديو عبر يوتيوب وتم تهديده بالحرمان من الاتصال بالإنترنت في حال مخالفته لهذا الحظر.

وكان سادات بكر كشف العديد من قضايا الفساد التي تورط بها مسئولين حاليين وسابقين من بينهم وزير الداخلية التركي، سليمان سويلو.

نشر سادات بكر سلسلة مقاطع فيديو كشف خلاله عن تورط الدوائر المقربة لأردوغان من المسئولين السابقين في أعمال فساد واغتصاب واغتيالات وتجارة مخدرات.

الأنباء عن وضع سادات بكر تحت الإقامة الجبرية، تأتي بعد أن تحسنت العلاقات بين الإمارات وتركيا، التي زارها الشيخ محمد بن زايد قبل أيام.