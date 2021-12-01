أنقرة (زمان التركية) – قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر تشاليك، إن مرشح تحالف الشعب في انتخابات 2023، هو الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وقال تشاليك خلال تصريحات له عقب اجتماع المجلس التنفيذي المركزي للحزب، إن الحديث حول إن كان الرئيس أردوغان سيكون مرشحًا مرة أخرى أم لا، ليس موضوع تكهنات أو مجال استفسار.

وأضاف تشاليك: “في هذا الصدد لا تردد ولا منطقة رمادية.بالطبع سيكون أردوغان مرشحا لتحالف الشعب في الانتخابات المقرر لها 2023”.

وفي إشارة إلى قضية الحد الأدنى للأجور، أوضح تشاليك أنه: “يجب تقييم الأدوات للحصول على حد أدنى عادل للأجور. وقد تم تقييم ذلك في هيئة المؤهلات المهنية وسيكون ذلك في إطار عمل معقول وعادل”.

واستكمل المتحدث باسم العدالة والتنمية تصريحاته قائلا: “يجب ألا يكون لدى مواطنينا شك، فنحن نتلقى كل رسالة يتم إرسالها إلينا. نحن نجتمع مع مواطنينا. نحن فريق لديه خبرة في التغلب على العديد من الأزمات بالسياسة الصحيحة. تم اجراء تقييم شامل”.