أنقرة (زمان التركية) – قال اتحاد الأعمال العام المتحد في تركيا إن حد الجوع ارتفع خلال فترة نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم بنحو 182 ليرة مقارنة بالشهر السابق ليسجل 3890 ليرة.

في تركيا يحصل نحو نصف العاملين على الحد الأدنى للأجور. في الفترة الحالية تتراجع قيمة الليرة متسببة في ارتفاع الأسعار.

وكان رؤساء اتحاد نقابات العمال التقدمي واتحاد نقابات العمال قد دعوا في بيان مشترك قبيل لقاءات مناقشة الحد الأدنى للأجور إلى إعفاء العمال من الضرائب مشددين على رفضهم لإقرار حد أدنى للأجور منخفض.

وكانت وحدة البحث والتطوير باتحاد الأعمال العام المتحد قد كشفت عن زيادة بنحو 182 ليرة في حد الفقر لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وخلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم بلغ حجم النفقات اللازمة للحصول على المستلزمات الأساسية غير الغذائية نحو 9207 ليرة.

وبهذا يسجل حد الفقر زيادة بنحو 1910 ليرة منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم ليرتفع إلى 13097 ليرة.