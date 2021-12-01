أنقرة (زمان التركية) – فتح مكتب المدعي العام في شانلي أورفا تحقيقًا، ضد حسن أكاي نجل البرلماني أحمد أكاي، نائب حزب العدالة والتنمية في أورفا، بتهمة رشوة موظفي حكومي وتهريب سيارات إلى سوريا.

وفق التحقيق فإن حسن أكاي نجل أحمد أكاي نائب حزب العدالة والتنمية في أورفا، وآخرين قاموا برشوة مصطفى أتامان، الذي كان يشغل منصب نائب مدير مديرية جمارك أقجة قلعة، عدة مرات لتهريب العديد من السيارات إلى سوريا.

وجاء في لائحة الاتهام أن حسن أكاي، نجل نائب رئيس حزب العدالة والتنمية في أورفا أحمد أكاي، قام برشوة مصطفى أتامان، نائب مدير مديرية جمارك أقجة قلعة، في 5 ديسمبر 2020، ضمن نطاق التحقيق.

ومع وضع الكاميرا في غرفة أتامان، تم توثيق عملية الرشوة ومحادثات المشتبه بهم.

وتضمنت لائحة الاتهام أن حسن أكاي قد ارتكب جريمة رشوة الموظف مصطفى أتامان، الذي يعمل نائبًا لمدير إدارة جمارك أقجة قلعة، مقابل السماح له بالمرور غير القانوني بعدد من السيارات نحو الحدود السورية.

ولم ترد معلومات عما تم نقله في المركبات التي سمح لها بعبور الحدود بشكل غير قانوني.

وقال مصطفى أتامان في شهادته إنه “لا يتذكر ما إذا كان حسن أكاي أعطاه أي أموال”.