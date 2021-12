برلين (زمان التركية) – أطلق مهاجر تركي نداء استغاثة، من على ساحل مدينة أليكساندروبولي، شمال شرق اليونان، ضمن منطقة مقدونيا الشرقية.

وجاء في نداء الاستغاثة أن 17 من طالبي اللجوء، بينهم أربعة أطفال، يتعرضون لخطر التجمد بالقرب من أليكساندروبولي.

قال الرجل في مقطع فيديو تم مشاركته عبر تويتر، إنهم محاطون بقنوات مائية، وطعامهم شحيح، وملابسهم مبللة، ولا يمكنهم التحرك في أي مكان، وطلب إرسال فريق إنقاذ لنجدتهم.

اختار هؤلاء الأشخاص الهجرة بشكل غير شرعي من تركيا إلى اليونان، في هذه الظروف المناخية السيئة، للفرار من الملاحقات الأمنية، والاتهامات بالمشاركة في محاولة انقلاب 2016 التي اعتقل بموجبها الآلاف أو فصلوا من العمل.

17 asylum seekers, including four children, are in danger of freezing near Alexandroupoli. They are surrounded by water channels, their food is scarce, clothes are wet. They need a rescue team, cannot move anywhere. pic.twitter.com/vFWqLdIxuU

— Cevheri Güven (@cevheriguven) December 1, 2021