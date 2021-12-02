(زمان التركية )-أثنى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (ايديكس 2021)، خلال زيارة تفقد فيها أجنحة المعرض.

أعرب أبو الغيط عن سعادته الكبيرة بهذا الحدث الذي يعكس مواكبة التقدم التكنولوجي على صعيد التسليح والدفاع.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط التقى خلال زيارته بكل من رؤساء أركان الجيش المصري والإماراتي والجزائري، حيث عبر عن اقتناعه بأن مثل هذه المعارض العسكرية، التي يتم الإعداد لها بمعايير عالمية، تُمثل إضافة مهمة للأمن القومي العربي.

مُضيفاً أن “تبادل الخبرات في مجالات تكنولوجيا السلاح يُمثل عنصراً حاسماً في الحفاظ على الجاهزية والمعاصرة في نظم التسليح”.