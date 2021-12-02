أنقرة (زمان التركية) – دافع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أداء حكومته وعن السياسة الاقتصادية الفريدة التي تتبعها، في ظل شكاوى من تراجع الليرة وارتفاع التضخم.

وفي إشارة إلى أن تركيا ستزيد معدل النمو، قال الرئيس أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية، عبر تويتر إن لديهم بنية تحتية قوية ومرنة يمكنها مضاعفة الإنتاج تقريبًا في عام واحد.

أردوغان قال إن الحكومة تتجه نحو طريق سيغلق عام 2021 بأرقام نمو مضاعفة، متابعا: “نحن نعرف ما نقوم به وكيف سنفعله. نحن نعلم ما هي المخاطر التي سنواجهها وما هي النتائج التي سنحققها. تمامًا كما جلبنا لتركيا بنية تحتية إنمائية قوية وديمقراطية قوية، سنحقق أيضًا اقتصادًا قويًا يعتمد على الإنتاج والتوظيف”.

أعلنت تركيا في الربع الثالث من عام 2021 تحقيق نمو بنسبة 7.4 بالمئة.

يركز الرئيس رجب طيب أردوغان دائما على ارتفاع معدل النمو للإشارة أن الاقتصاد بخير، متجاهلا التضخم المرتفع.

وأوضح أردوغان أنهم في الوقت الحالي في سباق لزيادة السعة بشكل مستمر من خلال الاستثمارات الجديدة والتوظيفات الجديدة في جميع القطاعات.

وأضاف الرئيس: “نحن نكافح لتوفير استثمارات من شأنها أن تؤدي إلى مكاسب دائمة بدلاً من تحويل بلادنا إلى جنة للأموال الساخنة التي ستهرب. نحن نعمل وننتج مع مناطق صناعية ومصانع ومنشآت منظمة منتشرة في جميع مقاطعات بلادنا البالغ عددها 81”.

ويصر الرئيس التركي أردوغان على خفض قيمة الفائدة، الأمر الذي يؤثر سلبًا على قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.

يذكر أن البنك المركزي التركي خفض الخميس الماضي معدل الفائدة مجددا، ليصبح 15 بالمئة، بينما لا يزال معدل التضخم النقدي مرتفعا ويلامس 20 بالمئة.