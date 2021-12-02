أنقرة (زمان التركية) – أعلن رئيس اتحاد الجزارين في تركيا، فضلي يالتشينداغ، أن البلاد قد تشهد أزمة لحوم خلال الفترة القادمة.

حذر يالتشينداغ في تصريحات لصحيفة “سوزجو”، من أن تركيا ستواجه بالتدريج أزمة لحوم، مشيرًا إلى أسعار اللحوم البيضاء تنافس في الوقت الحالي اللحوم الحمراء.

وأضاف يالتشينداغ: “في بلدنا، نشتري رأس ماشية من بلد ما، ونشتري علفًا من بلد ما. لإنتاج اللحوم. 70 في المائة من خامات العلف يتم استيرادها بالعملة الأجنبية، العلف الذي اشتريناه بـ 1 ليرة قبل عامين، ارتفع الآن إلى 3-4 ليرات”.

وتابع رئيس اتحاد الجزارين: “هذا الأمر سينعكس حتماً على أسعار اللحوم، الشيء المهم بالنسبة لنا هو أن المنتجين لدينا يجب أن يكسبوا أيضًا المال من عملهم، لكن من أجل ضمان أن المواطنين يمكنهم الشراء، والحفاظ عن استدامة الإنتاج” يكون هناك تنازلات.

وتساءل يالتشينداغ قائلا: “في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد وارتفاع أسعار كل المواد الغذائية، هل ستبقى أسعار اللحوم صامدة؟”.