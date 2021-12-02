أنقرة (زمان التركية) – أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ليلة الاربعاء مرسوما رئاسيا بقبول استقالة لطفي علوان من منصب وزير الخزانة والمالية وتعيين نائبه، نور الدين نباتي، خلفا له، في ظل اتباع أردوغان سياسة مالية تعتمد على خفض الفائدة.

وكان علوان قد تولى رئاسة وزراة الخزانة والمالية عقب استقالة صهر أردوغان، برات ألبيراق، في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020.

تأتي استقالة علوان عقب مرور عام على توليه المنصب، في ظل تزايد الضغوط عليه مع تمسك أردوغان بسياسة الفائدة المنخفضة التي دفعت بالليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق أمام العملات الأجنبية.

نباتي نشر الأسبوع الماضي عددا من التغريدات المادحة لسياسة أردوغان بخفض سعر الفائدة في الوقت الذي التزم فيه علوان كوزير للخزانة والمالية الصمت تجاه الأمر.

ووصف نباتي النموذج الاقتصادي الجديد بأنه يهدف لخفض الدين الخارجي والعجز الجاري وزيادة الصادرات ومعدلات التوظيف من خلال سياسة أساسية تستند على انتاج مرتفع وفائدة منخفضة.

وأوضح نباتي أن عائدات التصدير سيتم توجيهها للاستثمار في الطاقة والمواد الخام والسلع الوسيطة التي تشكل أكبر بنود الواردات التركية.

أظهر نائب وزير المالية آنذاك،

إصراره وتمسكه بالسياسة التي لقبها “بالنموذج الاقتصادي الجديد” من خلال تصريحاته التي أكد خلالها أن سياسة الفائدة المنخفضة ستمنع الهجمات التلاعبية ضد الليرة من الاضرار بشكل عنيف باقتصاد البلاد وذكر أن الحكومة كانت تتعرض لاعتراضات حادة كلما قامت بتطبيق سياسة الفائدة المنخفضة منذ عام 2013.

وكانت هناك تكهنات باستقالة لطفى عنوان أو إقالته من منصبه، بسبب ما ظهر من عدم تأيده سياسة أردوغان.

هذا الأسبوع، توقع نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم والرئيس السابق لهيئة الإحصاء التركية، بيرول أيدمير، أن لطفي علوان، سيرحل عن منصبه قريبًا، بسبب عدم رضاه على تدخلات الرئيس رجب طيب أردوغان.

خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني، قال بيرول أيدمير، الجميع يتحدث عن الكلام غير المباشر الذي وجهه أردوغان لوزير المالية خلال كلمته باجتماع الكتلة البرلمانية.

أضاف قائلا: “على أية حال اعتقد أن السيد علوان سيرحل عن منصبه عاجلا أم آجلا”.

وخلال الاجتماع المذكور، شدد أردوغان على رفضه معدل الفائدة المرتفع، ومعارضته للداعمين لها، وهو ما دفع جميع النواب بالقاعة للتصفيق بحرارة في ظل امتناع الوزير لطفي علوان.

أردوغان وجه انتقادات ضمنية إلى علوان بقوله: “المدافعون عن الفائدة من رفاق الدرب استمحيكم عذرا، أنا لم ولن أمضي قدما مع المدافعين عن الفائدة. سأظل أتصدى للفائدة حتى آخر لحظة لشغلي هذا المنصب وسأواصل أيضا التصدي للتضخم. سنبحث التطورات من جميع الجوانب وسنحدد خطواتنا وفقا لهذا”.

وفي السياق نفسه قال نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، محمد أمين أكمان، إن القيادة السياسة في تركيا رفضت استقالة العديد من المسؤولين مثل علوان قائلا: “نعلم أنهم لا يتمتعون بالقوة والقدرة الكافية لإعلان هذا الأمر مباشرة للرأي العام من خلال بيان صادر من جانبهم”.

يذكر أن البنك المركزي التركي خفض الخميس الماضي معدل الفائدة مجددا، ليصبح 15 بالمئة، بينما لا يزال معدل التضخم النقدي مرتفعا ويلامس 20 بالمئة.

من هو نور الدين نباتي وزير المالية التركي؟

ولد نور الدين نباتي في الأول من يناير/ كانون الثاني عام 1964 ببلدة فيران شهير بمدينة شانلي أورفة.

وتخرج نباتي من قسم الإدارة العامة بكلية العلوم الاجتماعية جامعة إسطنبول، ثم أجرى دراساته العليا في العلاقات الدولية بمعهد العلوم الاجتماعية التابع لجامعة إسطنبول.

ولاحقا حصل نباتي على الدكتوراة في الإدارة العامة والعلوم السياسية بمعهد العلوم الاجتماعي التابع لجامعة كوجالي.

عمل نباتي في تجارة المنسوجات، من ثم تولى إدارة محطة وقود سائل. وتم منحه عضوية اللجنة التأديبية بغرفة إسطنبول التجارية والإدارة المركزية لرابطة الصناعيين ورجال الاعمال المستقلين.

ويحمل نباتي حاليا عضوية كل من اللجنة الاستشارية العليا لرابطة الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين ووقف خريجي كلية العلوم الاجتماعية بجامعة إسطنبول وجمعية المنشورات العلمية ووقف أنصار ووقف الشباب ووقف الأبحاث التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية الدولي.

وكان نباتي قد تصدر حديث الرأي العام التركي خلال السنوات الماضية بعدما انتشرت صورة له تجمعه مع فتح الله كولن، زعيم حركة الخدمة التي تتهمها السلطات التركية بتدبير المحاولة الانقلابية الغاشمة.