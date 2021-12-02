أنقرة (زمان التركية) – رفعت وكالة ستاندر آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال عام 2021 بنحو 1.2 نقطة ليسجل 9.8 في المئة، كما رفعت الوكالة أيضا توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي في عام 2022 بنحو 0.4 نقطة ليسجل 3.7 في المئة.

وفي عن تقريرها للأسواق النامية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، اترفعت توقعات ستاندر آند بورز لنمو الاقتصاد الروسي للعام الجاري بنحو 0.2 نقطة، لتسجل 4.2 في المئة بالإضافة أيضا إلى رفع توقعات نمو الاقتصاد الروسي لعام 2022 بنحو 0.4 نقطة لتصبح 2.7 في المئة.

ورفعت ستاندرد آند بورز توقعاتها لنمو اقتصاد جنوب أفريقيا بنحو 0.3 نقطة لعام 2021 الجاري لتصبح 4.9 في المئة، غير أنها خفضت توقعاتها لنمو اقتصاد جنوب أفريقيا خلال عام 2022 القادم بنحو 0.2 نقطة لتسجل 2.4 في المئة.

ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو بولندا بنحو 0.1 نقطة لعام 2021 الحالي لتسجل 5.2 في المئة، بينما خفضت توقعاتها لنمو بولندا خلال عام 2022 القادم بنحو 0.3 نقطة لتتراجع إلى 5 في المئة.

وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها أن معدلات التضخم المرتفعة والغموض المتعلق بجائحة كورونا قد يبطئ وتيرة النمو الاقتصادي بالأسواق النامية.

وأشار التقرير إلى نجاح جميع الأسواق النامية في أوروبا من تسجيل نمو اقتصادي ملحوظ خلال عملية العودة إلى الحياة الطبيعية وذلك اعتبارا من الربع الثالث من العام الجاري.

هذا وذكر التقرير أن عملية التعافي الاقتصادي بالأسواق النامية لم تكتمل بعد وأنه من المنتظر أن تسجل غالبية الأسواق النامية نموا اقتصاديا أكثر من المتوسط خلال العام القادم على الرغم من تسجيل بعض القطاعات أداء دون المستوى.