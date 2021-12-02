القاهرة (زمان التركية)ــ عبرت مصر عن تعازيها إلى تركيا، في ضحايا عاصفة “لودوس” الشديدة التي ضربت منطقة مرمرة غربي البلاد، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي اليوم الخميس “تابعت مصر بمزيد من الحزن والأسى أنباء الخسائر البشرية الناتجة عن العواصف التي أصابت منطقة مرمرة في تركيا”.

وفضلا عن الضحايا، تسببت العاصفة التي اقتلعت الأسطح والأشجار، في خسائر مادية كبيرة.

أضاف البيان “تتقدم مصر في هذا الإطار بخالص التعازي إلى تركيا إثر هذا المصاب الأليم، وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين”.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، كشف قبل يومين أن عاصفة لودوس في منطقة مرمرة، أسفرت عن إصابة 63 شخصًا ووفاة 5 أشخاص.