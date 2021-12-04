أنقرة (زمان التركية) – قتلت 25 امرأة تركية خلال شهر نوفمبر، بينهم اثنتين بسبب ظروف اقتصادية.

منصة “سنوقف قتل الإناث”قالت في تقريرها إن 25 امرأة قتلن الشهر الماضي، وتوفيت 21 امرأة بشكل مريب.

وأوضح التقرير أن أسباب القتل تتعلق بأسباب مثل الرغبة في الطلاق، ورفض المصالحة، ورفض الزواج، ورفض إقامة علاقة، ولأسباب اقتصادية.

وجاء في التقرير: “ما لم يتم تحديد الجاني ولماذا قُتلت النساء، وما لم يتم إجراء محاكمة عادلة، ومعاقبة المشتبه بهم والمتهمين والقتلة بعقوبات رادعة، وتنفيذ الإجراءات الوقائية، سيستمر العنف في التغير من حيث الحجم”.

لطلاق” لأول مرة في إنجلترا في 25 نوفمبر / تشرين الثاني.

الشهر الماضي قال تقرير صادر عن اتحاد الجمعيات النسائية، إن 200 امرأة في تركيا قتلن، بعد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان، الانسحاب من اتفاقية اسطنبول، في مارس الماضي.