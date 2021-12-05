روما (زمان التركية)ــ ناقش الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، لعقد الاجتماع الوزاري العربي-الأوروبي في القاهرة.

جاء ذلك على هامش مؤتمر حوار روما المتوسطي الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية يومي 3 و4 ديسمبر.

قال بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن اللقاء تناول عدداً من القضايا الثنائية والإقليمية التي تهم الجانبين، وخاصة ما يتعلق بالتحضير للدورة السادسة للاجتماع الوزاري العربي-الأوروبي، والمقرر عقدها بالقاهرة خلال الربع الأول من العام القادم، حيث ناقش الطرفان السبل الكفيلة بإنجاح هذه الجولة باعتبارها رافعة مهمة للعلاقات بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي.

ونقل البيان عن أبو الغيط تأكيده خلال اللقاء أهمية الحفاظ على المواقف الأوروبية المبدئية فيما يتعلق بتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وضرورة اضطلاع أوروبا بدورٍ أكثر فاعلية لإحياء مسار التفاوض بين فلسطين وإسرائيل، على أساس المعايير الدولية المعروفة ومقررات القانون الدولي.

وأشار إلى أن أبو الغيط شدد على ضرورة تنشيط المشاورات العربية-الأوروبية في هذه المرحلة بالذات، خاصة مع اتساع مساحة المشتركات بين الجانبين، وتعدد القضايا التي تحتاج إلى تعاون وتنسيق وعمل مشترك.