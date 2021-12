أنقرة (زمان التركية) – ألغى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبارة “Made in Turkey” من على المنتجات التركية المصدرة للخارج.

وبحسب التعميم الذي نشرته الجريدة الرسمية التركية ووقعه الرئيس أردوغان، فإنه تم استبدال عبارة “Made In Turkey” الإنجليزية، واستبدالها بعبارة “Made In Türkiye”.

وأوضح التعميم أنه من الآن فصاعدًا، ستتم كتابة كلمة “Türkiye” بالأحرف التركية على المنتجات التي تصدرها تركيا.

وأضاف التعميم: “في جميع أنواع الأنشطة والمراسلات مع الدول والمنظمات الدولية، سيتم استخدام عبارة “Made In Türkiye” بدلا من “Made In Turkey”.

وعلق المدون التركي، جان أوقار، على قرار الرئيس أردوغان، حيث قال: “الاقتصاد التركي في طريقه للانهيار وشعبها بحاجة إلى قيادة. وبدلاً من إصلاح ذلك، ينص مرسوم صادر منتصف الليل على قانون تسمية الصادرات “Made In Türkiye” بدلا “Made in Turkey”. هل هم مجانين؟”.

Turkey’s economy is melting and its people need leadership.

Instead, a midnight decree makes it law to label exports “Made in Türkiye” not “Made in Turkey”.

Are they mad? Have they lost the plot?

Is it “Made in 日本” or “Made in 中国”?

No. Because they’re not mad. pic.twitter.com/NHuBblWcKL

— Can Okar (@canokar) December 3, 2021