أنقرة (زمان التركية) – قال وزير البيئة التركي، مراد كوروم، إن رجب طيب أردوغان سيظل رئيسًا في تركيا لمدة 20 عامًا أخرى.

وأوضح كوروم أن أردوغان غير تركيا من أعلى إلى أسفل خلال 20 عامًا مضت ونقلها إلى المستقبل، وبالتالي “سنجعله رئيسا من جديد في انتخابات 2023، ليقود البلاد مجددا 20 عام جديدة”.

وأضاف كوروم أنه “تحت قيادة الرئيس أردوغان، نفذت مشاريع صديقة للبيئة ستعمل على تطوير 81 ولاية في جميع أنحاء البلاد”.

تابع الوزير التركي: “قمنا بتنفيذ مشاريع ضخمة بمليارات الليرات في جميع أنحاء تركيا، من الإسكان الاجتماعي إلى التحول الحضري، من الحدائق الوطنية إلى ساحات المدن التاريخية، من نقل المواقع الصناعية القديمة إلى مناطق أكثر حداثة، إلى استثماراتنا البيئية”.

وأشار كوروم إلى أنه “مع الإقتراب من 2023، سيواصل تحالف الشعب -الحاكم- عمله وسيتجول في الأحياء شارع شارع، وسيطرق كل باب”.

ويرفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل قاطع تلبية طلب المعارضة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ويرى أن ذلك لن يصب في مصلحة حزب العدالة والتنمية الحاكم على الإطلاق.