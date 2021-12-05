أنقرة (زمان التركية) – دخلت ثلاث مدن تركية ضمن أغلى عشر مدن عالميا من حيث السكن.

أعلن مؤشر نايت فرانك العالمي لأسعار المنازل عن تقريره للربع الثاني من عام 2021.

التقرير الذي يغطي 55 دولة و 150 مدينة في المجموع، دخلت تركيا فيه ضمن المراكز العشرة الأولى بثلاث مدن. ويكشف التقرير عن حجم الزيادة في أسعار المساكن في 150 مدينة بين عام 2020 والربع الثاني من عام 2021.

ووفقا للتقرير، فإن الثلاث مدن التركية التي ارتفعت فيها الأسعار بأكبر قدر في العام الماضي، هي إزمير في المركز الثاني بنسبة 30%، وإسطنبول في المركز التاسع 26.4% وأنقرة في المركز العاشر بنسبة25.8%.

وتصدرت مدينة هاليفاكس الكندية قائمة المدن التي بها أعلى أسعار للمساكن عالميا بنسبة 30.8%.

وبينما تراجعت الأسعار في 11 من أصل 150 مدينة مدرجة في القائمة، كان من الجدير بالذكر أن معظمها كان في إيطاليا.

وانخفضت الأسعار في البندقية بإيطاليا بنسبة 6.3 في المائة، بينما تراوح الانخفاض في جنوة وباليرمو وفلورنسا بين 2 و 3 في المائة.