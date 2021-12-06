أنقرة (زمان التركية) – زعمت قناة الجزيرة الفضائية القطرية أن زعيم المافيا التركي، سادات بكر، تم اعتقاله في الإمارات العربية المتحدة حيث يقيم هناك منذ أشهر، تمهيدا لإعادته إلى تركيا.

وأثارت الجزيرة هذه المزاعم بالتزامن مع زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى قطر.

وأضافت الجزيرة أيضا في خبرها أن السلطات الإماراتية أفرجت عن محمد علي أوزتورك، رجل الأعمال التركي المعتقل داخل سجونها منذ سنوات.

ومع ازدياد التقارب بين الإمارات وتركيا، أثيرت ادعاءات حول احتمالية اضطرار سادات بكر لمغادرة الإمارات، أو ترحيله إلى تركيا.

وكان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد زار تركيا مؤخرا وحظي باستقبال حافل من الرئيس رجب طيب أردوغان، وأعلنت الإمارات عقب هذه الزيارة عن استثمارات بقيمة 10 ملايين دولار في تركيا.

وخلال الآونة الأخيرة أفاد أرسان باركين، محامي زعيم المافيا التركي سادات بكر، أنه يعجز عن التواصل مع موكله الموجود في دولة الإمارات.

وذكر باركين أنه تواصل قبل بضعة أيام، مع موكله عبر وسيط بشأن دعوى قضائية قائمة بحقه من ثم انقطع التواصل بينمهما.

وكان سادات بكر نشر في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري تغريدة أفاد خلالها أن عددا من الأصدقاء أجروا اتصالات هاتفية معه أبلغوه خلالها أن السلطات التركية قررت استهدافه، أضاف قائلا: “الحكاية التي يُعتقد أنها انتهت للأبد ستبدأ من جديد”.

وبعد استدعائه من قبل ضباط جهاز الاستخبارات الإماراتي قبل أشهر، أوقف سادات بكر مقاطع الفيديو التي كان ينشرها من الإمارات، واستهدف فيها عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين بينهم وزير الداخلية سليمان صويلو، كما ألمح إلى أن أردوغان سيكون ضمن قائمة المستهدفين.

واشتهر سادات بكر مؤخرا بسلسلة تسجيلاته عبر بموقعي يوتيوب وتويتر التي فضح خلالها تورط عدد من المسؤولين الأتراك في قضايا فساد ومخدرات ودعارة واغتيال.