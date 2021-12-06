أنقرة (زمان التركية) – تراجعت قناة الجزيرة الفضائية القطرية عن خبر بثته حول اعتقال زعيم المافيا التركي سادات بكر، من قبل السلطات في الإمارات العربية المتحدة، تمهيدا لترحيله إلى تركيا.

وأثارت الجزيرة هذه المزاعم بالتزامن مع زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى قطر.

وفي وقت لاحق قالت قناة الجزيرة إنها تتراجع عن خبر إلقاء القبض على سادات بكر “بعد فشلنا في العثور على تأكيد للخبر”.

وقالت الجزيرة في خبرها السابق أيضا إن السلطات الإماراتية أفرجت عن محمد علي أوزتورك، رجل الأعمال التركي المعتقل داخل سجونها منذ سنوات.

وكان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد زار تركيا مؤخرا وحظي باستقبال حافل من الرئيس رجب طيب أردوغان، وأعلنت الإمارات عقب هذه الزيارة عن استثمارات بقيمة 10 ملايين دولار في تركيا التي تشهد أوضاعا اقتصادية صعبة.

وخلال الآونة الأخيرة أفاد أرسان باركين، محامي زعيم المافيا التركي سادات بكر، أنه يعجز عن التواصل مع موكله الموجود في دولة الإمارات.

وكان سادات بكر نشر في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري تغريدة أفاد خلالها أن عددا من الأصدقاء أجروا اتصالات هاتفية معه أبلغوه خلالها أن السلطات التركية قررت استهدافه، أضاف قائلا: “الحكاية التي يُعتقد أنها انتهت للأبد ستبدأ من جديد”.

وبعد استدعائه من قبل ضباط جهاز الاستخبارات الإماراتي قبل أشهر، أوقف سادات بكر مقاطع الفيديو التي كان ينشرها من الإمارات، واستهدف فيها عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين بينهم وزير الداخلية سليمان صويلو، كما ألمح إلى أن أردوغان سيكون ضمن قائمة المستهدفين.

واشتهر سادات بكر مؤخرا بسلسلة تسجيلاته عبر بموقعي يوتيوب وتويتر التي فضح خلالها تورط عدد من المسؤولين الأتراك في قضايا فساد ومخدرات ودعارة واغتيال.