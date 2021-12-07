أنقرة (زمان التركية) – شنت قوات الأمن في تركيا حملات متزامنة في 14 مدينة مركزها إسطنبول، لاعتقال 47 من عناصر الجيش والطلاب العسكريين المفصولين.

قوات الأمن اعتقلت 24 من بين الصادر بحقهم قرارات اعتقال، بتهمة اجراء اتصالات هاتفية باستخدام هواتف عمومية وخطوط ثابتة.

نيابة إسطنبول كانت أصدرت قرارات اعتقال بحق 47 من بينهم طلاب عسكريين سابقين لم يتم اعتقالهم عقب المحاولة الانقلابية، لكونهم دون الثامنة عشر من العمر وعدد من الضباط المفصولين والعاملين.

الصادر بحقهم قرارات اعتقال هم: 15 ضابط بالقوات البرية والجوية والبحرية والدرك، 5 برتبة ضابط صف و20 طالب عسكري سابق.

منذ محاولة الانقلاب منتصف 2016، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعُزل أو أوقف تعسفيًا عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.