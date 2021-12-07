أنقرة (زمان التركية) – قالت معلمة تركية مفصولة تعسفيًا من عملها إن السلطات أوقفت معاشها، بسبب الغرامات المفروضة عليها لتنظيمها وقفات احتجاجية تطالب فيها بالعودة إلى عملها.

وعبر تويتر نشرت أجون كاراداغ تغريدة ذكرت خلالها أن إدارة الدخل أوقفت معاشها المتواضع بسبب العقوبات المادية المفروضة عليها لمقاومتها القرارات التعسفية المتخذة بحقها قائلة: “أنا مدينة لدولتنا العظيمة بـ 80 ألف ليرة لاستخدامي حقي الدستوري. سحقاً لنظامنا”.

يُذكر أن كاراداغ سبق وأن تم حبسها لبعض الوقت بسبب الوقفات الاحتجاجية بعنوان ” أريد استعادة عملي” التي نظمتها في حي يوكسال بمدينة أنقرة.

من جانبها أعلنت ألف شاهين، المهندسة المعمارية وأحد ضحايا مراسيم الطوارئ التي تشارك كاراداغ وقفاتها الاحتجاجية، تضامنها مع كاراداغ في مواجهة هذا الاجراء التعسفي قائلة: “إن كنتم تسعون لإرضاخنا من خلال تجويعنا فلن تنالوا مبتغاكم أبدا”.

يذكر أنه خلال حالة الطوارئ التي أعلنت عقب محاولة الانقلاب، تعرض اكثر من 130 ألف موظف للفصل التعسفي من العمل.