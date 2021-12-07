أنقرة (زمان التركية) – وصل سعر كيلو الحليب في تركيا حاليا إلى 10 ليرات بزيادة ملحوظة عن الشهر الماضي.

قبل تنفيذ الزيادة الرسمية البالغة 47 في المائة في أسعار الحليب، زادت منتجات الألبان المباعة في الأسواق.

الحليب الذي بيع في الأسواق مقابل 7.95 ليرة تركية في نوفمبر الماضي، ارتفع هذا لاشهر إلى 10 ليرات تركية.

كما شهدت منتجات الألبان الأخرى مثل الزبد واللبن والجبن زيادة. واعتبارًا من ديسمبر، ارتفع سعر الكيلوجرام من الزبادي من 10 ليرات إلى 11.5 ليرة، بينما ارتفع سعر الكيلوجرام من الزبادي من 18 ليرة إلى 20 ليرة. تنطبق أسعار مماثلة على الزبدة والجبن.

وذكر نائب رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للألبان (USK) جيهات شيمشك، أن الزيادات في أسعار الحليب الخام لم يتم تنفيذها بعد، ولفت الانتباه إلى أن الزيادات الأخيرة في تجارة التجزئة ليس بسبب تطبيق التسعيرة الرسمية الجديدة.

وأشار شيمشك إلى أن الزيادة الجديدة ستنعكس على أسعار الحليب الخام بعد 8 ديسمبر.