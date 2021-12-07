أنقرة (زمان التركية) – قال صحفي تركي إن أحد أقارب زعيم المافيا التركي، سادات بكر، المقيم في الإمارات، أخبره بعدم المقدرة على التواصل معه.

بكانت قناة “الجزيرة” القطرية قالت أمس إنه تم اعتقال سادات بكر من قبل السلطات الإماراتية، ولكنها تراجعت بعد ذلك عن الخبر، مؤكدة أنها فشلت في التأكد من صحته.

أحد أقارب سادات بكر تواصل مع الكاتب الصحفي إسماعيل صايماز، وأكد له أنه حاول التواصل مع سادات بكر منذ صباح أمس الاثنين دون جدوى. وأوضح صايماز أن الإنترنت في منزل بكر انقطع.

ولم يظهر سادات بكر إلى العلن منذ فترة، وكان قد اعتاد على نشر تغريدات على تويتر، لكنه توقف فجأة منذ نحو شهر.

وكان محامي سادات بكر، إرسان باركين، قال في بيان صدر في 30 نوفمبر / تشرين الثاني إنه لم يتمكن من التواصل مع موكله منذ 5 أيام.

وكان سادات بكر نشر في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري تغريدة أفاد خلالها أن عددا من الأصدقاء أجروا اتصالات هاتفية معه أبلغوه خلالها أن السلطات التركية قررت استهدافه، أضاف قائلا: “الحكاية التي يُعتقد أنها انتهت للأبد ستبدأ من جديد”.

وبعد استدعائه من قبل ضباط جهاز الاستخبارات الإماراتي قبل أشهر، أوقف سادات بكر مقاطع الفيديو التي كان ينشرها من الإمارات، واستهدف فيها عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين بينهم وزير الداخلية سليمان صويلو، كما ألمح إلى أن أردوغان سيكون ضمن قائمة المستهدفين.

واشتهر سادات بكر مؤخرا بنشر مقاطع فيديو عبر يوتيوب وتغريدات عبر تويتر فضح خلالها تورط عدد من المسؤولين الأتراك في قضايا فساد ومخدرات ودعارة واغتيال.

العلاقات بين تركيا والإمارات شهدت في الفترة الأخيرة تحسنا كبيرًا، وعلى إثر ذلك كانت هناك توقعات في الأوساط السياسية التركية بقرب مغادرة سادات بكر الإمارات أو ترحيله من قبل السلطات هناك إلى تركيا.

وكان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد زار تركيا مؤخرا وحظي باستقبال حافل من الرئيس رجب طيب أردوغان، وأعلنت الإمارات عقب هذه الزيارة عن استثمارات بقيمة 10 ملايين دولار في تركيا التي تشهد أوضاعا اقتصادية صعبة.