(زمان التركية)-استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، نائب رئيس وزراء العراق وزير التخطيط الدكتور خالد بتال، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة اليوم الثلاثاء.

قال بيان صادر عن الأمانة العامة إن اللقاء تناول الأوضاع الراهنة بالعراق في أعقاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث حرص أبو الغيط على التأكيد على دعم الجامعة العربية لمسيرة العراق الديمقراطية، مشدداً على أهمية التزام الجميع بمخرجات العملية الانتخابية التي شاركت الجامعة العربية في مراقبتها.

وأضاف البيان أن أبو الغيط عبر عن تقديره لمساعي العراق لاستعادة دوره العربي والإقليمي، مؤكداً أنه قوة إقليمية مهمة للتوازن في المنطقة.

قبل أيام اعتمدت مفوضية الانتخابات في العراق، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، التي فازت فيها كتلة التيار الصدري بالأغلبية.