أنقرة (زمان التركية) – اختفت قطة مسجد آيا صوفيا، الشهيرة “كيليتش”.

وتقوم إدارة المسجد بإسطنبول، بفحص تسجيلات الكاميرات الأمنية للمسجد من أجل العثور على القطة “كيليتش” التي اختفت منذ فترة.

وطلبت إدارة المسجد من أي شخص يرى القطة، أن يبلغهم.

وأحضرت القطة “كيليتش” إلى آيا صوفيا في الـ18 من أغسطس الماضي، بعد وفاة قطة آيا صوفيا الأصلية التي كانت تسمى “غلي”.

يذكر أن القطة “غلي” التي كان يتابعها أكثر من 48 ألف متابع على انستجرام، توفيت أواخر العام الماضي، بعد معاناتها من مرض الشيخوخة.

وكانت “غلي” رمادية اللون ذات العينين الخضراوين، أيقونة مفضلة لدى زوار المكان، بمن فيهم الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما الذي التقط له مقطع فيديو عام 2009 وهو يربت على جسدها.