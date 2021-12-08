أنقرة (زمان التركية) – سخر مواطنون في تركيا على مواقع التواصل الاجتماعي، من التصريحات الأخيرة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي تحدث فيها عن عالم أخضر وأكثر ازدهارا.

خلال رسالة فيديو إلى “المنتدى العالمي الأول للأطفال والشباب رفيعي المستوى” الذي استضافته بوتسوانا والسويد بالاشتراك مع اليونيسف، قال أردوغان إن تركيا، تعمل على تحقيق هدفها المتمثل في ترك عالم أكثر ازدهارًا وأكثر خضرة للشباب والأطفال.

وأضاف أردوغان: “أعتقد أن عالمًا أكثر عدلاً ممكن لأطفالنا وشبابنا. إننا نتخذ الخطوات اللازمة لضمان حصولهم على التعليم الجيد والتغذية والخدمات الصحية، لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية ومنع العنف ضدهم”.

وعقب هذه التصريحات، انطلقت التعليقات الساخرة من أردوغان.

المدون التركي، محمد مرمر، قال عبر حسابه على تويتر: “نظرًا لأنهم لن يكونوا قادرين على رؤية اللحوم، فسيتعين عليهم أن يتغذوا على العشب الأخضر، لذلك سيكون الزعيم ناجحًا بالتأكيد في هذا”.

أما المدون “بابي ليب” فقال عبر تويتر: “الآن تبادر إلى أذهانهم الأطفال وهم في السلطة منذ 20 عاما، بالأساس يذهب الأطفال جوعى إلى فراشهم”.

أضاف “لقد قال “أخضر” لكنني لم أستطع أن أفهم، هل يقصد من الأخضر الدولار أم الأشجار؟”.. هذه التدونية كتبها التركي “سينان”.