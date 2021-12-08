أنقرة (زمان التركية) – توقع بنك “كومرتس” الألماني، تسجيل الدولار في تركيا 15 ليرة خلال الربع الأول من عام 2022.

“كومرتس” كان قد توقع أن يصل سعر الدولار 11 ليرة خلال الربع الأول من 2022، ولكن بسبب تقلب سعر الصرف، قام البنك بتحديث توقعاته إلى 15 ليرة في آخر تقرير له.

كما قام البنك الألماني بتحديث توقعاته بالدولار لنهاية العام لعام 2023 ورفعها من 10 ليرات إلى 16 ليرة.

وقال المحلل في كومرتس، تاثا غوس: “ليس هناك ما يشير إلى أن صانعي السياسة الأتراك سيتخلون عن سياستهم المتمثلة في خفض أسعار الفائدة للحد من التضخم” الذي تجاوز 21 بالمئة.

وأضاف غوس: “وقد تتسبب الليرة الضعيفة حتمًا في حدوث توتر كافٍ في الميزانية العمومية لتشجيع البنك المركزي التركي على رفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، هذا فقط مؤقت من قبل الأسواق. يجب أن ينظر إليه على أنه مؤقت”.