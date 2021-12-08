أنقرة (زمان التركية) – تناول نائب رئيس حزب الخير التركي، جيهان باتشاجي، ما يثار عن احتمال ترشح رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، للانتخابات الرئاسية المقبلة أمام الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي حديث مع صحيفة “خبرترك” ذكر باتشاجي أن كيليجدار أوغلو شخصية مناسبة لشغل هذا المنصب غير أن لحزب الخير شروطا بهذا الصدد.

أضاف قائلا: “من الصائب أثناء تحديد المرشح اختيار الشخصية التي تتمتع بأكبر فرص للفوز بالانتخابات من الجولة الأولى وعدم المغامرة بهذا الأمر”.

وأضاف باتشاجي أن رئيسة حزب الخير، ميرال أكشينار، قدمت تضحيات كبيرة وستفي بوعدها الذي سبق وأن صرّحت به ولن تترشح للرئاسة على الرغم من حصولها على نسب أصوات كبيرة باستطلاعات الرأي وتزايد التيار الداعم لها.

ودعا باتشاجي وسائل الإعلام إلى عدم ترجمة تصريحاته هذه بأنها معاداة لكيليجدار أوغلو، قائلا: “خارطة الطريق الخاصة بحزب الخير تتمثل في تحديد مرشح مشترك سيتم انتخابه بالتعاون مع الحلفاء. السيدة ميرال قدمت تضحية كبيرة بإعلانها عدم الترشح للانتخابات، غير أن هذا الأمر لا يعني انسحابنا من السباق ودعمنا مرشحنا المفضل”.

وكان نائب رئيس حزب الخير، كوراي أيضن، قد أوضح خلال تعليقه على الترشح المحتمل لكيليجدار أوغلو أنه لم يسمع كيليجدار أوغلو يطلب هذا الشيء مؤكدا أنهم لن يدعموا شخصية من المحتمل لها أن تخسر الانتخابات.

يذكر أن كيليجدار أوغلو قال في تصريح قديم إنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية في تركيا، وتبحث أحزاب المعارضة التي تطالب بانتخابات مبكرة، فكرة اختيار مرشح رئاسي مشترك لمنافسة الرئيس رجيب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة.