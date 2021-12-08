أنقرة (زمان التركية)- شهدت مدينة أنطاليا جنوب تركيا حادثا بشعا، حيث قطع طباخ رأس طالب وهو يصرخ “قتلت المسيخ الدجال”.

أقدم إحسان جوناي (38 عامًا)، الذي يعمل طباخًا في سكن الطلاب الخاص بجمعية أنطاليا للعلوم والثقافة، أمس الثلاثاء، على قطع رأس الطالب الجامعي محمد سامي توغرول (18 عامًا) في كافيتيريا المسكن بالساطور.

وبعد قطع رأس الطالب الذي يدرس في السنة الأولى في قسم هندسة الكومبيوتر في جامعة أكدنيز، وضع الطباخ الرأس على صدر الضحية.

ولم يكتف الطباخ الدموي بما فعله، بل صاح قائلا: “قتلت المسيخ الدجال”.

واتصل أحد الطلاب الذين شاهدوا الحادث بالشرطة بعد أن أغلق باب الكافيتريا.

اعتقلت الشرطة الطباخ الذي بدأ العمل في السكن الطلابي منذ فترة قصيرة، وتم نقله إلى مكتب الأمن العام التابع لمكتب جرائم القتل في إدارة شرطة أنطاليا.

من جهتها أصدرت السلطات قرارا بحظر النشر في حادث قطع رأس الطالب صدر عن محكمة الجنايات السادسة في أنطاليا حظر نشر الحادث.