أنقرة (زمان التركية) – فاز فريق فنربخشه التركي لكرة القدم للسيدات على فريق جالطة سراي لكرة القدم للسيدات بنتيجة 7-0.

واجها فريقا كرة القدم النسائي لناديا جالطة سراي وفنربخشه بعضهما البعض هذا العام في مباراة خاصة على ملعب نيف من أجل رفع مستوى الوعي من العنف ضد المرأة.

وخلال المباراة نجح فريق فنربخشه في هزيمة نظيره جالطة سراي بنتيجة 0/7.

وسجل أهداف فناربهتشه فاطمة في الدقيقة 10، باردان في الدقيقة 15، شاميكا في الدقائق 31، 34، 39، كينيا في الدقيقة 40، سيتناي في الدقيقة 51.

وفي أول مباراة دربي لكرة القدم للسيدات، نزلت لاعبات الفريقين إلى أرض الملعب رافعين لافتات كتب عليها “نقول لا للعنف ضد المرأة”.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب أولكر بيوم يحدد في عام 2022.

