أنقرة (زمان التركية) – تعرض مهندسون أتراك للاختطاف، بولاية شمال دارفور في السودان.

ولم ترد أي أنباء بعدُ عن المهندسين الذين تبين أنهم يعملون في محطة الكهرباء إقليم دارفور، وتعرضوا للاختطاف في السابع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري بمنطقة الفاشر في دارفور.

وعبر تويتر نشر حاكم إقليم دارفور، ماني اركو ميناوي، تغريدة أعرب خلالها عن آسفه لأنباء اختطاف المهندسين الأتراك، مطالبا المخاطفين بالإفراج عن المهندسين الذين يعملون لأجل سكان الإقليم.

تجدر الإشارة إلى هجرة الآلاف من السكان لمنازلهم في الإقليم بسبب المواجهات المتواصلة بين الجماعات والعشائر المختلفة بالإقليم، التي أسفرت عن مقتل العديد من المدنيين والمقاتلين.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أن الجماعات المسلحة تطالب السلطات بالقبض على زعماء بعض العشائر التي تهاجمهم وهو ما دفعها إلى اختطاف المهندسين الأتراك لاستخدامهم كورقة مساومة لتحقيق مطالبهم.