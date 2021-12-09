القاهرة (زمان التركية)ــ انعقدت الدورة الخامسة لملتقى التعاون العربي الصيني في مجال الإذاعة والتلفزيون، اليوم الخميس في العاصمة الصينية بكين، تحت عنوان: ” تعزيز الاندماج والنشر، وتحفيز التعلم المتبادل بين الحضارات”.

نظم ملتقى التعاون العربي الصيني المصلحة الوطنية الصينية العامة للإذاعة والتلفزيون، وقطاع الإعلام والاتصال في إدارة الإعلام بجامعة الدول العربية.

جلسة الملتقى انعقدت حضوريا بالنسبة للجانب الصيني، وعبر تقنية المرئي بالنسبة للجانب العربي، بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وهوانغ كونمبنغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية ورئيس دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. وممثلين من الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية من مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

افتتح الملتقى بكلمة ترحيبية مسجلة من هوانغ كونمينغ جاء فيها “أنه خلال العامين الماضيين تحسنت آلية التعاون بين الجانبين العربي والصيني، وتحققت نتائج مثمرة وخاصة في مواجهة جائحة كورونا. وأكد على الإصرار على التعاون وبناء شراكة جيدة لمواصلة تعزيز الثقة بين الجانبين، وتنسيق المواقف بشأن القضايا الدولية، والعمل على تحقيق السلام والتنمية”.

وفي كلمته المسجلة أمام الملتقى، قال أحمد أبو الغيط، “العلاقات العربية الصينية تمثل نموذجا تاريخيا نادرا للتعاون المثمر بين حضارات تجمعها مشتركات كثيرة، وتجربة إنسانية وحضارية ثرية، بداية من طريق الحرير الذي كان جسرا تاريخيا لتلاقح الأفكار وتعارف البشر وليس فقط لتبادل البضائع والسلع.. ووصولا إلى منتدى التعاون العربي الصيني الذي أطلق في عام 2004 بجهود مشتركة من قبل جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية”.

وأكد الأمين العام على “أهمية التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام في عصر يعتمد المعلومات وعلى تقنيات التواصل الرقمي، وتلعب فيه المعلومات الزائفة والمضللة دورا ربما يفوق الحقائق في تشكيل الوعي، مشيرا على أن هناك الكثير من الخبرات التي يمكن تبادلها خاصة فيما يتعلق بمسؤولية الإعلام ودوره المحوري في مواجهة الأزمات من بينها جائحة كورونا. وأن الجامعة العربية تعمل على الارتقاء بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية في شتى المجالات بما في ذلك المتعلقة بالإعلام وتعزيز المنظومة السمعية البصرية وتصميم السياسات الإعلامية”.

وتضمن الملتقى إلى جانب الجلسة الافتتاحية، جلستي عمل الأولى بعنوان “تبادل السياسات الإعلامية ” والثانية بعنوان:” التعاون في صناعة الإذاعة والتلفزيون”.

وقامت السيدة نسيمة شريط، مديرة إدارة الإعلام بقراءة البيان الختامي المشترك للملتقى والذي تضمن خمسة نقاط تتعلق بتعزيز التعاون العربي الصيني في مجال الإذاعة والتلفزيون.

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