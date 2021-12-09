أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، فيلي أغبابا، أن في كل يوم من عام 2021، شهد إغلاق ما لا يقل عن 269 تاجرا بإغلاق أماكن عملهم.

وأوضح أغبابا أن ارتفاع سعر الصرف، والتضخم المرتفع أجبر أصحاب المتاجر على إغلاق أنشطتهم.

وأضاف أغبابا: “اعتبارًا من نوفمبر، بلغ عدد التجار الذين أفلسوا 88،734 خلال عام 2021، وعدد أصحاب المتاجر الذين أغلقوا أبوابهم في نوفمبر زاد بنسبة 16 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر، وتجاوزت الزيادة في عدد حالات الإفلاس 22 بالمائة”.

وأشار أغبابا إلى أن الاقتصاد الراكد ُر على التجار، وأدت الزيادة المستمرة في أسعار الصرف إلى توقف الاقتصاد عن العمل.

وتابع النائب التركي: “بسبب الزيادة في أسعار الصرف، لا يمكن للتجار استبدال المنتج الذي يبيعونه وتبقى أرففهم فارغة. على هذا النحو، يضطر التجار إلى إغلاق متاجرهم نتيجة ارتفاع أسعار الصرف وبيانات التضخم المرتفعة”.

كما أكد أغبابا أن زيادة الديون على البنوك والأسواق خلال فترة الإغلاق الكامل لوباء فيروس كورونا وعجز التجار عن سداد ديونهم بسبب أزمة العملة سبب آخر للإفلاس.