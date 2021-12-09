أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إنه يمكن لأحزاب المعارضة التركية، هزيمة تحالف الشعب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بسهولة.

أعدت بلومبيرج تحليلاً لافتاً للأجواء السياسية والاجتماعية التي نشأت بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية في نطاق الأزمة الاقتصادية العميقة في تركيا.

ذكر التحليل أن رقم التضخم في نوفمبر ارتفع إلى 20.7 في المائة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 27.1 في المائة في المتوسط، وأن علامات الأسعار على العديد من المنتجات الأساسية تظهر أن الوضع يزداد سوءًا.

وأوضح التحليل أن زيادة الأسعار ترجع إلى حد كبير إلى الانخفاض القياسي في الليرة، مع قرار البنك المركزي تحت ضغط أردوغان.

ويشير التحليل إلى أن “نموذج أردوغان الجديد” في الاقتصاد، تسبب في انخفاض مستويات المعيشة للعديد من الأسر في تركيا والدعم المقدم للحكومة في انتخابات 2023 المقبلة.

وشدد التحليل على أن الدعم لأردوغان انخفض إلى مستوى قياسي في انتخابات عام 2015 وانخفض حزب العدالة والتنمية إلى 39 في المائة.

كما أشار التحليل إلى على استطلاع رأي نوفمبر لشركة “متروبول” للأبحاث وقال: “أظهرت معظم استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة أن تحالف الأمة الذي تمثله المعارضة التركية، قادر بسهولة على هزيمة تحالف الشعب الذي يتزعمه الرئيس أردوغان”.