أنقرة (زمان التركية) – شهدت تركيا زيادة في منتجات الشوكولاتة والقهوة.

لا تزال تبعات الانخفاض القياسي في قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية في الأشهر الأخيرة تنعكس على أسعار الوقود والمواد الغذائية.

ويؤثر ارتفاع الأسعار سلباً على المواطنين الأتراك، ويتسبب في انهيار شعبية الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

أوزجور أيباش، رئيس منصة “Tekel Bayiiler”، أعلن أن هناك زيادة في منتجات الشوكولاتة والقهوة، وذكر أن سعر مشروب القهوة الباردة ارتفع إلى 11 ليرة تركية؛ وارتفعت أسعار مجموعة الشوكولاتة إلى 12 ليرة، وحليب الفاكهة إلى 4.5 ليرة تركية.