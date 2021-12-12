أنقرة (زمان التركية) –دفع التراجع الحاد في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية إلى رفع أسعار الخبز ثلاث مرات خلال شهر واحد، في المخابز غير الحكومية.

وقبل نحو شهر ارتفعت أسعار الخبز في إسطنبول من 2 ليرة إلى 2.5 ليرة من ثم ارتفع سعر الخبز زنة 350 جرام إلى 3 ليرات.

ومؤخرا رفع أصحاب المخابز سعر الخبز من 3 ليرات إلى 3.5 ليرة نتيجة لارتفاع أسعار المدخلات في ظل تراجع الليرة.

من جانبه يوضح مالك أحد المخابز في منطقة كاديكوي ويدعى فيدات يلماز أن سعر الدقيق ارتفع هذا العام إلى 320 ليرة بعدما كان يبلغ 106 ليرة العام الماضي مؤكدا أن السعر الفعلي الحالي لرغيف الخبز يتراوح بين 5-6 ليرات.

وأضاف يلماز أنهم باتوا عاجزين عن الإنتاج وأن الأمر بات خارجا عن إرادتهم مؤكدا أن المواطنين محقين في استنكارهم للأسعار والأوضاع الحالية.

ويؤكد أصحاب المخابز أنهم اضطروا لرفع أسعار الخبز نتيجة لارتفاع أسعار المدخلات.

وأوضح مالك أحد المخابز في منطقة أتاشهير ويدعى ألبر صانديكشتي أن الأسعار الحالية ستصبح مستقبلا أسعار بخيسة في ظل أداء الاقتصاد التركي، قائلا: “ارتفاع الأسعار يؤثر سلبا علينا وكذلك يضعنا في مواجهة المواطن. لذا نحن الأكثر تضررا من هذا الوضع. أسعار الدقيق ارتفعت بنحو 300 في المئة خلال العام الجاري. وفي حال زيادة الأسعار مطلع العام القادم فقد تتراوح الأسعار بين 4-5 ليرات. وإذا ما استمر الحال على هذا المنوال فسيتقلص عدد أصحاب المخابز خلال فترة وجيزة”.