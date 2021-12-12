أنقرة (زمان التركية) – أقر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بأن الدبابة المحلية التركية ألتاي، من إنتاج شركة “بي أم سي” الدفاعية، تواجه مشكلة.

تصريحات أكار جاءت خلال كلمة له في البرلمان التركي خلال مناقشة ميزانية الوزارة لعام 2022.

وأوضح أكار أنه تم إنتاج نموذج أولي من دبابة ألتاي، ولكن لسوء الحظ، لم تنجح الجهود المبذولة لشراء محركات الدبابة من ألمانيا وكوريا الجنوبية.

وفي سياق منفصل، نفى أكار تماما علاقة وزارة الدفاع بأكاديمية “سادات” العسكرية، المعروفة بأنها متورطة في تدريب الميليشيات والعديد من الجرائم داخل تركيا وخارجها.

كما أشار أكار إلى زيادة الاعتماد على الصناعة الدفاعية التركية من أجل تقليل التبعية الأجنبية، وذكر أن بعض الأسلحة والذخائر والمعدات والاحتياجات المادية يتم توفيرها من الخارج.

وبخصوص منظومة الدفاع الصاروخي الروسية “إس-400″، قال أكار إن هذه المنظومة لم يتم اعتبارها كـ”خيار”، بل كانت ضرورة، مشيرا إلى أنه لم يكن من الممكن توفير هذه الأنظمة من الدول الأعضاء في الناتو.