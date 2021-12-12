أنقرة (زمان التركية) – أعلنت جمعية “حان وقت المساعدة Time to Help” التركية التابعة لحركة الخدمة، التبرع بمبلغ 30 ألف يورو، لضحايا الفيضانات في ألمانيا.

في يوليو من هذا العام، حدث فيضان مدمر في منطقة وادي أهرتال Ahrtal الألمانية. في المدن التي ضربها الفيضان، أصبحت البنية التحتية غير صالحة للاستعمال، حيث تم تدمير العديد من المباني، وازداد الدمار الناجم عن كارثة الفيضان بشكل أكبر عندما اقترن بتأثير جائحة كورونا.

بعد كارثة السيول، نظمت جمعية حان وقت المساعدة، التي شاركت في أعمال إزالة الطين والأنقاض في المنطقة لمدة 40 يومًا تقريبًا وقدمت العديد من المواد المعيشية، حملة تبرع للمؤسسات التعليمية المتضررة.

وتم تسليم 30 ألف يورو جمعتها إلى مدرستين وحضانتين للمتضررين في 22 و26 نوفمبر.

ويلفت جنكيز بيرام، المدير العام لمنظمة Time to Help، الانتباه إلى أن معظم المتبرعين مسلمون، ويعتبرها رمزًا للتسامح الاجتماعي. وقال بيرام إنه مسرور بالمساعدة والاحترام المتبادل الذي أبداه أنصاره بغض النظر عن الدين واللغة والعرق.

كما دعا فاتح أتاش، الممثل الإقليمي لمنظمة Time to Help، التي تنسق جهود الإغاثة في أهرويلر وما حولها، إلى استمرار الدعم لضحايا الفيضانات.