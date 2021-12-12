أنقرة (زمان التركية) – أطلقت بلدية تركية في إسطنبول، اسم شيخ تركي طالب بعدم الزواج من العلويين، على أحد الشوارع في البلاد.

بلدية عمرانية في إسطنبول، أطلقت اسم الشيخ خير الدين قارامان، الذي أفتى بعدم زواج المرأة السنية برجل علوي، على إحدى شوارعها.

الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، نقلت طلب أعضاء الحزب في مجلس بلدية إسطنبول لتغيير اسم شارع خير الدين قارمان، ولكن تم رفضه.

وأشار جودت يلماز، عضو مجلس البلدية المنتمي للشعب الجمهوري إلى أن فتاوى قارمان تقابل بردة فعل غاضبة من أهالي الحي التركي، المطلق عليه اسمه.

ورفض البرلمان التركي، تغيير اسم الشارع بأصوات حزبي الحركة القومية والعدالة والتنمية.