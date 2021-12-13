أنقرة (زمان التركية) – بعد تداول أنباء عن اعتقاله في الإمارات، ظهر زعيم المافيا التركي، سادات بكر، من جديد في فيلم وثائقي.

بثت قناة “140 Journos” على اليوتيوب، فيلما وثائقيا مدته ساعة واحدة، تحت عنوان “ماذا لو بدأت الدولة”.

خلال الفيلم الوثائقي ظهر سادات بكر، المطلوب في تركيا والذي تم إعداد لائحة اتهام بحقه باعتباره زعيم منظمة إجرامية منظمة.

ويتضمن الفيلم الوثائقي الجرائم والأحداث والدور الذي تورط فيه سادات بكر أثناء وجوده في تركيا.

في الفيلم الوثائقي، أدلى بكر بتصريحات حول الكلمات التي قالها في المسيرة التي نظمها بعد انتخابات 7 يونيو 2015. قال بكر: “سوف نريق الدماء”.

قال بكر خلال الفيلم الوثائقي، إنه حتى هذه اللحظة لا يعرف كيف سيكون مصيره.

ولفت الانتباه ظهور كتاب الكاتب التركي يلماز أوزديل الذي يحمل اسم “مصطفى كمال على مكتب سادات بكر.

ولا يعرف على وجه الدقة، تاريخ تسجيل الفيلم الوثائقي، الذي ظهر فيه سادات بكر

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار أنباء عن اعتقال سادات بكر وانقطاع أخباره، على خلفية التقارب الإماراتي التركي الأخير.