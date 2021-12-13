أنقرة (زمان التركية) – دعا أكرم أكشيكال، مذيع قناة (تى جى أر تي) الإخبارية إلى التوقف عن استهلاك اللحوم الحمراء والحليب.

وخلال تقديمه نشرة الأخبار الرئيسية دعا أكشيكال المواطنين إلى التخلي عن تناول اللحوم الحمراء والحليب لحماية العالم من الدمار.

وذكر أكشيكال أن المواشي تنتج غاز الميثان وهو ما يشكل خطرا كبيرا على العالم مفيدا أن تناول اللحوم الحمراء والحليب ومنتجات الحليب يضر بالعالم. وفق مزاعمه.

أضاف قائلا: “أيمكن للمواشي أن تضر العالم؟ نعم. سأخبركم. كلما قل استهلاكنا للحوم الحمراء والألبان ومنتجاتها سيعود هذا الأمر بالنفع على العالم. دعونا من مسألة البروتين. فيما يخص ضرر تربية المواشي فإن حجم غاز الميثان الصادر عنها يفوق حجم الغازات الصادرة عن السيارات”.

أثارت تصريحات أكشيكال هذه موجة من السخرية الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي مما دفع البعض إلى إطلاق وسم “فلتلزم قناة تي جي أر تي الإخبارية حدودها”.

من جهة أخرى، اعتبر البعض أن تصريحات المذيع التركي غرضها مواجهة الزيادات المتعاقبة في الأسعار، لكن بشكل غير مباشر.