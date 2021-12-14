أنقرة (زمان التركية) – أنفق الحرس الرئاسي في تركيا، 262 مليونا و592 ألف ليرة تركية في فترة عشرة أشهر من هذا العام.

وبحسب البيانات، أنفقت إدارة حماية الرئاسة بالرحس الرئاسي ما معدله 26 مليونًا و 200 ألف ليرة تركية شهريًا و870 ألف ليرة تركية يوميًا هذا العام.

وتجاوزت نفقات فريق حماية أردوغان، ميزانيات العديد من الإدارات التابعة للمديرية العامة للأمن، مثل مكافحة الجرائم الإلكترونية، ومكافحة جرائم المخدرات، ومكافحة التهريب، والجريمة المنظمة والمخابرات.

يذكر أنه لم يتم الكشف عن عدد الحراس الذين يحمون أردوغان والقصر الرئاسي منذ سنوات.

وفي إشارة إلى أن القصر لم يتبع إجراءات التقشف على الرغم من المسار السيئ للاقتصاد، طرح البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري ألباي أنتمين القضية في البرلمان التركي. تساءل أنطمان عن “عدد من يحرسون أردوغان؟”.

وتم الإجابة على الاستجواب كالتالي: “يتم التعامل مع القضايا التي تقع ضمن نطاق المديرية العامة لخدمات الحماية بعدد كافٍ من الموظفين والمعدات بطريقة لا تخلق ضعفًا أمنيًا”.