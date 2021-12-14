أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا، 18 شخصا استولوا على 450 مليون دولار، بينهم مدير أمن افتخر بجهوده الرامية إلى إعلان حركة الخدمة منظمة إرهابية.

شنت السلطات عملية أمنية واسعة في 12 محافظة، أسفرت عن اعتقال 18 شخصا، بينهم كريم ألتياي، قائد الشرطة من الدرجة الثانية، وهو أيضًا نائب رئيس مجلس الاتحاد التركي لكرة القدم.

وأسس هؤلاء الأشخاص، شركة تعدين عملات مشفرة تحت اسم “سلسلة السعادة”، وقام العديد من الأشخاص بإيداع الأموال في الشركة.

واتضح أن لاعبي كرة القدم السابقين والمدربين والحكام الحاصلين على تراخيص الفيفا والشرطة وموظفي المحكمة، كانوا من بين أولئك الذين استثمروا الأموال في الشركة.

وجمعت الشركة 450 مليون ليرة تركية، واستخدمت أموال عملائها في العملات المشفرة وسوق الأوراق المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية، ووعدت بمنح حصة أرباح تتراوح بين 15 في المائة و20 في المائة.

وعندما لم يحصل العملاء على الأرباح الموعودة، قدموا شكوى، ليتم اعتقال 18 شخصًا.

ومن اللافت أن قائد الشرطة كريم ألتياي كان أعلن مفتخرا أنهم يحوزون 1 مليون و840 ألف مادة رقمية تتعلق بما سماه منظمة قتح الله كولن، وأنهم فحصوا الأغلبية الساحقة منها وسلموها إلى السلطات المعنية.

كريم ألتياي قال: “للأسف، السلطات القضائية لا تستطيع البتّ في القضايا المتعلقة بمنظمة فتح الله كولن في غياب أدلة رقمية. لذلك نقوم بفحص المواد الرقمية الموجودة بحوزة الوحدات الأمنية بشكل سريع ونسلم أدلة الإدانة للسلطات القضائية”.